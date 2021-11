Gent heeft een duidelijk doel in Cyprus: "Zou enorme ontgoocheling zijn"

AA Gent pakte een punt in de Conference League tegen Partizan Belgrado en is met 10 op 12 al zeker van een Europese lente. Maar ook groepswinst loert om de hoek.

Flora Talinn en Anorthosis Famagusta kunnen Gent al niet meer inhalen, dus Gent is zeker van de top-2 in de groep.

Maar groepswinst zorgt ervoor dat ze een extra ronde vermijden. Partizan Belgrado volgt op drie punten, Gent pakte 4 op 6 in de onderlinge duels.

Groep winnen

Winst in Cyprus of thuis tegen Talinn is dus voldoende voor de groepswinst. "We gaan vol voor de groepswinst en willen dat tegen Famagusta al regelen", aldus Hein Vanhaezebrouck.

"Ons doel blijft de groep winnen. Maar een of twee punten pakken tegen Famagusta en Talinn zou een enorme teleurstelling zijn." Een gevoel dat ook leefde bij de spelers. En het kan eigenlijk echt niet mislopen, toch?