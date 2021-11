Arsenal in contact met Wenger om hem terug naar de club te halen

Arsenal ziet een terugkeer van Arsène Wenger naar de club helemaal zitten. De eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden.

Dat nieuws wordt bevestigd door trainer Mikel Arteta. “Er is al contact geweest. Ik zag hem onlangs toen we beiden op de première van zijn film waren en toen hebben we gesproken”, zegt Arteta op zijn persconferentie. “Het was ongelooflijk aangenaam om hem te zien en met hem te praten. Hopelijk kunnen we hem dichter bij de club brengen.”

Arteta kan met zijn lof voor Wenger geen weg. “Ik denk dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de club. Omdat ik denk dat hij een bepaald klimaat kan creëren, vanwege het respect en de bewondering die iedereen bij de club heeft voor wat hij heeft gedaan en ook waar hij voor staat als persoon binnen deze club.”

Na een moeizaam seizoensbegin staan The Gunners momenteel op een vijfde plaats. Wenger stopte in 2018 als trainer van Arsenal.