Overzicht Conference League: Gent nu al zeker van groepswinst

In de Conference League staan op donderdag heel wat wedstrijden op het programma. En de eerste wedstrijden leverden meteen een verrassing op.

Flora Tallinn nam het in zijn vijfde groepswedstrijd thuis op tegen Partizan Belgrado in de groep van AA Gent en zorgde voor een stunt.

Ze wonnen met 1-0, waardoor Gent nog voor het zelf in actie komt al zeker is van de groepswinst in de Conference League. Basel van zijn kant won bij Kairat.