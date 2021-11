Spelers van Club Brugge moeten zich dag na Champions League-fiasco meteen weer melden op het Basecamp

Geen tijd te verliezen: Club Brugge moet aan de slag. Als de zware nederlaag in de Champions League tegen Leipzig één zaak heeft duidelijk gemaakt, is het dat er veel werk op de plank ligt voor de landskampioen. Ze weten dus wat gedaan.

Het is de dag na de wedstrijd, maar van een vrije dag kan er uiteraard geen sprake zijn gezien het ontluisterende verloop van het treffen met Leipzig. Het Laatste Nieuws meldt dat de spelers van Club zich deze ochtend alweer moesten melden op het Basecamp.

Zonder uitzondering: één voor één werden de bolides van de spelers gespot in Westkapelle. Het oefencomplex is het decor van de eerste gesprekken na die 0-5, want er zal toch wel één en ander doorgesproken moeten worden. En hoewel de nederlaag uit de Champions League nu nog nazindert, mag er ook niet te lang bij stilgestaan worden.

Tweeluik in Genk

De volgende lastige opdracht volgt immers al snel. Een tweeluik in en tegen Genk kondigt zich aan: eerst komende zondag in het kader van de competitie en woensdag 1 december in de beker. In die wedstrijden krijgen Clement en zijn spelers de kans om weer recht te veren.