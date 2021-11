Felice Mazzu de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels? "Een Belg die slecht Nederlands spreekt"

Felice Mazzu maakt momenteel het mooie weer bij Union, maar de trainer heeft nog enorme ambities naar de toekomst toe.

Bij Union is Felice Mazzu aangesteld voor onbepaalde duur. Dat biedt de nodige mogelijkheden om snel voor iets anders te kiezen, al is dat niet aan de orde op dit moment.

Toch doet het succesverhaal van Mazzu bij Union vermoeden dat er wel de nodige interesse zal komen op een bepaald moment.

Zou Mazzu een optie zijn om de nieuwe bondscoach te worden? “De supporters van de Rode Duivels accepteren een Spanjaard die communiceert in het Engels. Maar geen Belg die slecht Nederlands spreekt”, vertelt Mazzu aan HLN.

Mazzu heeft ambities, maar het moment is wellicht nog niet gekomen. “Op dit moment zeg ik toch bij voorbaat nee. Ik denk écht niet aan een volgende stap. Je kent alle verhalen die er in het verleden zijn geweest. Over Standard, AA Gent, Club Brugge. Ik heb echt geen zin in zo'n nieuwe soap. Ik ben niet meer gefixeerd op een topclub.”