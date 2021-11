Laatste kans: win 'Klare Taal', het topboek van Peter Vandenbempt

Peter Vandenbempt is dé stem van de radio, sinds jaar en dag, als het gaat over voetbalverslaggeving. En hij weet veel. Tijd voor klare taal dus. En u kan een versie van dit prachtig boek winnen.

Al meer dan 20 jaar spreekt sportjournalist Peter Vandenbempt bevlogen over voetbal op radio en televisie. Daarnaast schrijft hij al 15 jaar columns over het spel van 11 tegen 11 dat zoveel harten beroert en geesten verhit. Vlijmscherp en kritisch als het moet, bewonderend en zalvend als het kan, nooit een blad voor de mond, maar vooral nooit bezijden de feiten – Vandenbempt analyseert en fileert voetbal als geen ander. In ‘Klare taal’ neemt hij je mee op een reis doorheen het voetballandschap van de afgelopen 20 jaar en blikt hij terug op zijn journalistieke carrière. Een wervelende rit waarvan niemand minder dan radiocoryfee Jan Wauters aan de start stond.



In zeven hoofdstukken neemt Vandenbempt de recente geschiedenis van het voetbal onder de loep, van de grote gebeurtenissen tot de kleine anekdotes. Hij stelt vast dat er soms niets veranderd is (de Beneliga is nog altijd maar een idee, makelaars strijken nog altijd onnodig veel geld op), dat sommige voetballers groter zijn geworden dan ze destijds lieten uitschijnen (Romelu Lukaku op kop) en dat andere destijds ronkende voetbalnamen nu al bijna vergeten zijn (Logan Bailly, Yassine El Ghanassy). Daarnaast brengt de voetbalreporter hulde aan zijn helden, bespreekt hij de perikelen van een aantal opzienbarende trainers en clubs en werpt hij een blik op de evolutie van het voetbalregelement. Dit alles verpakt in Vandenbempts karakteristieke stijl die uitblinkt in rake bewoordingen en gepassioneerde beschouwingen.



Weinigen weten passie voor voetbal, kennis van zaken en taalvirtuositeit beter de combineren dan Peter Vandenbempt. ‘Klare taal’ is voetbalgeschiedenis, topjournalistiek en onversneden leesplezier in één. Een must-have voor iedereen die in de ban is van de bal.

