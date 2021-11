Michel Louwagie evalueert transfers van AA Gent: "Verloren 20 miljoen aan COVID, wilden minstens 10 extra in transfers steken"

Micheal Louwagie en Ivan De Witte zwaaien al een geruime tijd de plak in Gent. Met een ijzeren hand niet, maar Louwagie heeft zelf maar al te graag de touwtjes in handen.

Louwagie zag enkele maanden geleden nog Peter Verbeke naar Anderlecht vertrekken en ook sports manager Tim Matthys vertrok enkele weken terug. Ook de transfers lijken volledig in de portefeuille van Louwagie te zitten.

De afgelopen transferzomer was niet al te best voor de Buffalo's, die telkens naast hun toptarget grepen en tevreden moesten zijn met de net iets mindere goden. "We wisten eind augustus nog niet hoe het zat met de fitheid van Depoitre. Ons target Ajorque kostte zo'n 8-10 miljoen. Vorig seizoen deden we een bod op Klauss van 7 miljoen. We hebben onze financiële limieten en ook COVID speelt zijn rol waardoor we bij spelers uitkomen die minder duur zijn", vertelt Louwagie in Het Nieuwsblad.

Dat COVID een streep door de rekening was bij Gent, wordt al snel duidelijk. "We waren zo'n 20 miljoen euro kwijt door corona. Van dat geld was er anders misschien tien in de ploeg gestoken. Nu kan je voor enkele miljoenen geen jonge spits meer halen. Bovendien hebben we geen aandeelhouder die soms wat geld bij ompt. Maar we zijn aan het terugkomen in de competitie, Europees overwinteren we... We zijn daar gezien de omstandgheden tevreden mee", besluit Louwagie.