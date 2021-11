Verdediger heeft zijn hart verloren in Mechelen: "Zou hier gerust de rest van mijn carrière willen blijven"

Thibault Peyre is bijna klaar voor de grote terugkeer bij KV Mechelen. De verdediger sukkelde meer dan 2,5 maand met zijn achillespees, maar traint weer voluit. Hij wil zich weer in de basis knokken, want dat is ook de reden waarom hij bleef.

Peyre stond in september nog in de belangstelling van Clermont Foot en Montpellier, maar na wat gesprekken besloot hij toch in Mechelen te blijven. “Montpellier wilde me huren, maar voor KV was alleen een definitieve transfer bespreekbaar. Langs de kant van de club snapte ik dat wel. Voor mij persoonlijk was het op dat moment een moeilijke afweging", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Enerzijds was ik ontgoocheld omdat ik in het begin van dit seizoen niet speelde. Als er dan plots concrete interesse komt van clubs uit de Ligue 1, dan neem je dat natuurlijk wel in overweging. Anderzijds heb ik mijn hart verloren aan KV Mechelen. Dit is mijn thuis. Ik ben hier gelukkig en ik zou hier gerust de rest van mijn carrière willen doorbrengen."

Peyre hing er dus een voorwaarde voor zichzelf aan vast en vertelde dat ook aan zijn makelaar. "‘Als ik voor de transferdeadline weer in de ploeg sta, blijf ik gewoon hier.', zei ik tegen hem. Toen ik tegen Union en Kortrijk terug aan de aftrap stond, was het voor mij duidelijk: ik wilde blijven. Alleen is het natuurlijk wel zonde dat ik sindsdien niet meer heb gespeeld door die blessure.”