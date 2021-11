Vanhaezebrouck prikt naar Standard: "Zij hadden vermoedelijk ook heel graag Europees gespeeld, maar wij klopten ze"

AA Gent ontvangt zondag Standard in een belangrijk duel om opnieuw naar boven te gaan kijken. De Buffalo's speelden donderdag nog, de Rouches niet. "Maar dat was onze keuze."

"We hebben geluk dat we ons na een lange achtervolging vorig jaar nog hebben kunnen plaatsen voor Europa", aldus Hein Vanhaezebrouck op de webstek van de Buffalo's.

Europees

"Nu zitten we in de achtste finales. Dat is extra belasting, maar daar zijn we vol voor gegaan. Ik denk dat Standard dat ook wel zou willen."

"Jammer genoeg voor hen hebben wij hen geklopt vorig jaar in de play-offs en dus hebben zij geen Europees voetbal gehaald."