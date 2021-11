Hein Vanhaezebrouck beseft dat alleen een overwinning tegen Standard Luik hen vooruit helpt

Vanavond kijken AA Gent en Standard elkaar in de ogen in de Ghelamco Arena. Twee ploegen die een heel wisselvallig seizoen kennen. Hein Vanhaezebrouck beseft dat alleen een overwinning hen vooruit kan helpen.

Gent wist in vijftien gespeelde competitiewedstrijden maar zes keer te winnen dit seizoen. "We zijn blij dat we bij het pelotonnetje gekomen zijn. Er is wel een groot gat met de eerste 6 ploegen. We moeten er de komende weken alles aan doen om dat gat wat dicht te rijden", citeert Sporza Vanhaezebrouck.

Al blijft Vanhaezebrouck op zijn hoede, ook al zou er gewonnen worden van Standard. "We moeten vermijden dat het de Processie van Echternach wordt: eerst vooruitgaan, daarna weer terugvallen en dan weer vooruitgaan."