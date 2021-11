Noa Lang belangrijk met doelpunt en assist, maar geprikkeld: "Mensen praten veel"

Noa Lang werd op Eleven Sports verkozen als man van de match in een knotsgekke topper. De Nederlander kweet zich voortreffelijk van zijn defensieve taken en was wedstrijdbepalend met een doelpunt en een assist.

Wie een uitbundige Noa Lang voor de camera van Eleven Sports verwachtte, kwam bedrogen uit. De Nederlander was reageerde erg geprikkeld na de knappe remonte van Club Brugge. Ook tijdens de wedstrijd haalde Lang zijn gram bij het Genk-publiek door de vinger ostentatief op de mond te leggen.

"Mensen praten veel. Wie ik bedoel? Dat weten die mensen wel. Weet je, ik maak een goal en geef assist, ik ben klaar. Het interesseert me niet wat ze zeggen. Dat vingertje op de mond? Ik scoor, dus ik bepaal hoe ik juich", reageerde Lang als door een wesp gestoken.

Noa Lang gaf toe dat deze driepunter meer dan welkom was. "We zijn nog lang niet op ons best, maar dankzij deze zege zijn we weer los. We zaten in een dip, dat is duidelijk. Hopelijk is dit het begin van een mooie reeks. We moeten vooral niet praten nu, maar het tonen op het veld. Over een paar dagen zijn we hier al terug."