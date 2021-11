Slecht nieuws voor Antwerp met het oog op de derby volgende week: Radja Nainggolan valt tegen KV Oostende uit met blessure

Antwerp nam het deze avond op tegen KV Oostende, maar na 8 minuten kreeg de thuisploeg slecht nieuws te verwerken. Radja Nainggolan moest meteen gaan zitten met wat op het eerste zich op een spierblessure leek.

Radja Nainggolan is uiteraard een vaste waarde in het elftal van Antwerp, maar de opeenvolging van wedstrijden lijkt vandaag voor een probleem gezorgd te hebben bij de middenvelder. Zo waren er nog geen tien minuten voorbij in de wedstrijd Antwerp - KV Oostende, toen Nainggolan op de grond ging zitten.

Het werd al snel duidelijk dat onze landgenoot last had van een blessure. Hij werd dan ook vervangen door Yusuf. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe ernstig de schade is bij de sterkhouder van The Great Old.

Het zou wel eens slecht nieuws kunnen zijn met het oog op volgend weekend, want dan staan een belangrijke derby op het programma voor Antwerp. De nummer twee in het klassement moet zondag op bezoek bij Beerschot.