Wesley Moraes openhartig: "Drie weken lang elke dag geweend" en "Dan was ik gestopt"

Wesley Moraes heeft nog niet al te veel leuke dingen kunnen laten zien voor Club Brugge, maar hij is al blij dat hij nog voetballer is.

Een zware blessure leek meer dan roet in het eten te gooien, maar ondertussen is de revalidatie van de Braziliaanse aanvaller helemaal voorbij.

Geweend

"De eerste drie weken na mijn blessure heb ik elke dag geweend. Niet van de pijn, maar omdat ik me afvroeg of het nog goed zou komen met die knie."

"Ik denk dat als ik 30, 31 jaar was geweest, ik gewoon was gestopt. Ik dacht echt dat ik nooit meer zou terugkeren", aldus Wesley in De Zondag.