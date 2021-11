Onze man van de match: Fischer levensbelangrijk voor Antwerp met doelpunt en assist

Antwerp heeft zondagavond al bij al een vlotte overwinning geboekt tegen KV Oostende. The Great Old won met 3-0 van KV Oostende. De doelpunten werden gemaakt door Fischer, Frey en Benson.

In de eerste helft ging Antwerp nog mee in het spel van KV Oostende, maar na de rust ging het een pak beter bij de thuisploeg. Het had ook te maken met Viktor Fischer, want de motor van de flankaanvaller sloeg aan bij de start van de tweede helft.

Zo kreeg hij meteen een enorme kans om de 1-0 op het bord te zetten, maar eerste stuitte hij nog op Hubert. Nog geen 5 minuten later was het echter wel raak voor Fischer, want hij had een pas van Samatta maar binnen te duwen.

Fischer bleef de meest bedrijvige man bij Antwerp en na zijn doelpunt kon hij ook nog een assist laten optekenen. Hij had een geweldige corner in huis, die door Frey ook nog eens knap werd binnengekopt: 2-0.

Het werd uiteindelijk nog 3-0 via Benson, maar het is dus wel duidelijk dat Fischer een belangrijk aandeel had in deze overwinning van The Great Old. Hij wordt bij Voetbalkrant.com dan ook uitgeroepen tot de man van de match.