Hij zal pas vertrekken na het seizoen en voor een recordprijs: 'Dit is het prijskaartje dat Club Brugge op het hoofd van Lang heeft geplakt'

AC Milan heeft de pijlen op Noa Lang heeft gericht. De Italiaanse topclub weet ondertussen welk bedrag op de West-Vlaamse bankrekening moet gestort worden.

Het Nieuwsblad weet dat Club Brugge pas op een telegram zal reageren als er minstens dertig miljoen euro op tafel komt. De landskampioen wil van Lang de duurste uitgaande transfer maken in de vaderlandse geschiedenis.

AC Milan wil in januari een poging wagen, maar de kans is klein dat de Italianen bereid zijn om dat bedrag op te hoesten. De interesse van Leeds United was afgelopen zomer concreet, maar lijkt inmiddels bekoeld.