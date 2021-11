Philippe Clement zet collega uit de wind: "Van den Brom is een goeie coach" & "Op Mazzu na stond iedereen al onder druk"

Drie dagen na de knappe 2-3 op bezoek bij Racing Genk stapt Club Brugge woensdag alweer de bus op met bestemming de Cegeka Arena. Blauw-zwart komt boordevol vertrouwen en met mentaal voordeel aan de aftrap in de kraker van de 1/8ste finales van de Croky Cup.

"Er is te weinig tijd om voor een volledig ander tactisch plan te gaan. Daarmee zou je het de spelers heel moeilijk maken", vertelde Philippe Clement op zijn persconferentie. Iedereen kwam ongeschonden uit de topper van zondag, waardoor Clement woensdag op volle sterkte kan aantreden.

Dankzij de late en onverhoopte zege bij Racing Genk ziet de wereld er weer helemaal anders uit bij Club Brugge. Na enkele mindere prestaties, met als dieptepunt het pak slaag tegen RB Leipzig, mocht er zondag opnieuw gevierd worden. "Die succesbeleving heb je nodig als speler. Tegen Standard hadden we alles onder controle, tegen Mechelen hadden we een hoger xG en maakte Schoofs een doelpunt zoals hij, ondanks al zijn kwaliteiten, er geen vijf zal maken in zijn carrière. En dan was er nog Leipzig. Zoiets kruipt in de mens, we hadden een reactie nodig tegen Genk. Iedereen heeft zondag veerkracht getoond, dat zorgt voor een ander gevoel", aldus de T1 van blauw-zwart.

Favoriet

Dankzij de overwinning van zondag komt Club Brugge woensdag met een mentaal voordeel aan de aftrap. Toch wil Clement de favorietenrol niet zomaar op zich nemen. "Favoriet? Dat maakt me niet uit, het is ook moeilijk om te zeggen. Historisch gezien is dit een moeilijke verplaatsing voor Club Brugge. Bovendien heeft Genk zijn groep samen kunnen houden en verder geïnvesteerd om mee te doen voor de titel. Dat dit dus niet de ideale loting is, moge duidelijk zijn. Anderzijdse hebben we zondag al bewezen dat we hen kunnen kloppen.

Druk op Van den Brom

De kritiek op Philippe Clement is gaan liggen dankzij de goede prestatie in Genk. Dat geldt niet voor John van den Brom, die drie quasi zekere punten uit handen liet glippen. De druk op de Nederlander is immens. "John is een goeie trainer, punt. Dat heeft hij in het verleden al bewezen. Dat hij onder druk staat? Tja, er wordt veel geschreven. Als ik het moet geloven, heeft behalve Felice (Mazzu, nvdr) elke trainer al onder druk gestaan. Ik ben daar niet mee bezig", besluit Philippe Clement.