Heeft Barcelona hem nodig? Azpilicueta wordt gezien als oplossing voor de defensieve problemen bij Barcelona

Bij Barcelona zijn ze begonnen met de wederopbouw van de club voor volgend seizoen. Eén van de namen die hoog op het verlanglijstje staat is niemand minder dan César Azpilicueta.

Barcelona heeft wat defensieve problemen en vooral op de rechtsachter zijn ze op zoek naar een nieuwe sterkhouder. César Azpilicueta wordt nu genoemd om volgend seizoen terug in zijn vaderland te komen spelen. De kapitein van Chelsea vertoeft al sinds 2012 in Londen, nadat Chelsea hem wist weg te kopen bij Marseille. Daarvoor speelde de Spanjaard nog bij Osasuna.

Komende zomer loopt het contract van de 32-jarige rechtsachter af bij Chelsea. Barcelona ziet dus een mooie kans om Azpilicueta gratis terug te halen naar Spanje. Xavi wil iemand beter op rechtsachter dan Sergino Dest en Sergi Roberto. Daarvoor haalden ze al Dani Alves binnen, maar die is al 39 jaar oud en daar kan dus ook niet teveel van verwacht worden. Barcelona wacht bang af of Azpilicueta nog voor nieuwjaar beslist om bij te tekenen bij Chelsea of niet.