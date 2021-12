Minister Verlinden overlegt met Ultras over vuurwerk in stadions: "Het loopt gewoon uit de hand"

Het Belgische voetbal heeft meer en meer af te rekenen met projectielen en vuurwerk in de voetbalstadions, tot groot ongenoegen van de overheid.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) overlegde vandaag met enkele vertegenwoordigers van Ultras. Ook de Pro League en voetbalbond waren van de partij in de zoom meeting.

De minister was tevreden na het overleg. “De vertegenwoordigers van de supportersclubs zijn bereid om de dialoog constructief verder te zetten”, liet ze achteraf aan HLN weten.

Voor de voetbalbond is het belangrijk dat overal dezelfde regels gelden. “Het is heel belangrijk dat we een uniform beleid voeren in heel het land, daar zijn alle partijen het over eens”, zegt Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond. “De supporters moeten merken dat in een stadion van Charleroi, Antwerp, Club Brugge of Standard dezelfde regels gelden.”

Ondanks de kans op een stadionverbod en boetes blijft er veel wangedrag komen. “Het gaat niet over één maatregel, maar een optelsom van preventieve en repressieve maatregelen, van het gebruik van agenten in burger en camera’s over een versterkte toegangscontrole tot snelrecht”, gaat Bossaert verder. “Het is goed dat we nu een aanspreekpunt bij fans en harde kern hebben. Iedereen begrijpt dat het zo niet verder kan. Het loopt gewoon uit de hand. Spelers, refs en fans moeten zich veilig in het stadion kunnen voelen. Anders hebben we straks geen toeschouwers meer.”