Dury blijft erin geloven: "Het komt goed, de puzzel zal er een keertje liggen" en "Momentum komt, maar weet niet wanneer"

Zulte Waregem boekte tegen Beerschot een nuttige, maar ook broodnodige overwinning en kan zo even iets rustiger ademhalen. En toch zal het nog een lange strijd blijven.

"Ik ben al een heel seizoen aan het puzzelen en ik zal nog wel wat werk hebben", beseft Francky Dury. "maar eens zal hij er liggen. Niemand hoeft zich daar zorgen om te maken. We hebben niet veel nodig om in een momentum te komen, maar ik weet niet wanneer het zal komen."

Momentum

"Komt het tegen Anderlecht? Zoveel te beter. Komt het later? Ook goed. We hebben een zwaar programma de komende weken", verwijst hij naar matchen tegen Anderlecht, Club Brugge, Mechelen, Union en Standard in competitie. "Ik heb een puntenaantal in mijn hoofd voor die vijftien punten die nog te verdienen zijn dit jaar."

"Het komt goed. Er zijn tien ploegen op hun gemak in de competitie, de andere ploegen zullen nog veel nadenken over de wekelijkse situatie. Daar horen wij bij."