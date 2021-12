'Italiaanse interesse in aanvaller Anderlecht, paars-wit neemt besluit over wintertransfer'

In het Lotto Park is het opnieuw alle hens aan dek. Vanuit Italië komen berichten van interesse binnen, paars-wit is duidelijk.

Christian Kouamé is met vijf doelpunten en een assist en in elf wedstrijden voor Anderlecht al van belang geweest voor de hoofdstedelingen. Torino Zijn prestaties zijn ook de buitenlandse scouts niet ontgaan. Zo zou Torino volgens Italiaanse bronnen wel wat zien in de Ivoriaanse spits. Anderlecht houdt volgens La Meuse echter het been stijf: er zou geen mogelijkheid tot een wintertransfer zijn, Kouamé moet blijven voorlopig.