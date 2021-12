John van den Brom naar allerlaatste kans? "Opletten dat het geen praatgroep wordt"

Racing Genk trekt zondag naar KV Mechelen. Voor trainer John van den Brom zou het wel eens de match van de laatste kans kunnen zijn.

Racing Genk verloor na het competitieduel ook de bekermatch van Racing Genk. De ogen zijn dan ook allemaal op de trainer gericht.

“Dat kan ook niet anders”, zei Van den Brom aan HLN. “Wij hebben onszelf in deze positie gebracht en dat is lastig voor een coach. Het is aan mij om er samen met de groep uit te komen. En wat er dan uiteindelijk over mijn positie zal worden beslist, dat heb ik niet in de hand. Daar wil en mag ik ook niet aan denken. Ik ben bezig om er alles aan te doen om zondag die wedstrijd te winnen, met een goede prestatie.”

Van den Brom geniet voorlopig nog altijd de steun van het clubbestuur. “In de eerste plaats gaat het bij mij om gesprekken met Dimitri de Condé, die hoor ik meermaals per dag. Wij hebben hetzelfde voor ogen en dat is samen uit deze moeilijke situatie komen. Wat anderen dan eventueel zouden beslissen, daar heb ik geen invloed op.”

Een groepsgesprek kwam er niet na de dubbele nederlaag tegen Club Brugge. “Ik heb wel met een aantal jongens samengezeten, maar we moeten ook opletten dat het geen praatgroep wordt. Wij zijn sowieso beter in voetballen dan in praten. Dat hopen we op Mechelen te laten zien en dan hoop ik dat ook het resultaat een keertje mee zit.”