Met of zonder wingers, met één of twee spitsen,.. het systeem is voor Brian Priske niet van belang, maar wel de manier waarop

De laatste twee wedstrijden van Antwerp speelden ze goed en begonnen ze de wedstrijd steeds met twee spitsen. Brian Priske wil hierop verder bouwen nadat ze een goede trainingsweek achter de rug hebben.

"We hebben ons voorbereid zoals anders. We hadden het voordeel dat er geen midweek wedstrijd was waardoor we goed hebben kunnen trainen", zo geeft Brian Priske een inkijk in de trainingsweek van Antwerp. "Iedereen is er klaar voor en weet dat het een belangrijke wedstrijd is."

Antwerp speelde zowel tegen Eintracht Frankfurt als tegen KV Oostende een goede wedstrijd. Dit met twee aanvallers en zonder wingers. "Je kan wel zeggen dat het een systeem is dat iets tegen mijn natuur is", vertelt een eerlijke Priske. "In het verleden is dat niet iets wat ik snel deed om zonder wingers te spelen, maar zowel tegen STVV, Frankfurt als tegen KV Oostende leek me dit beter. Toch is het systeem niet belangrijk maar wel wat de spelers doen. Ik wil namelijk veel passie, pressing en positieve defensieve agressie zien. De manier waarop we voetballen is belangrijker dan de opstelling."

Viktor Fischer lijkt helemaal terug na een paar mindere weken. Hij vervult een belangrijke rol achter de twee spitsen in plaats van op de flank. "Hij voelt zich thuis in een systeem met twee spitsen", verklaart Priske. "Hij kan dat en hij heeft ook al getoond vroeger bij Ajax dat hij dit kan. Niet alleen Fischer maar ook Balikwisha kan die rol vervullen."