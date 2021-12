Voor Marc Brys blijft competitie belangrijker dan beker: "Snel punten pakken"

OH Leuven kwalificeerde zich voor de kwartfinales van de Beker van België, maar de focus ligt helemaal op het duel van zaterdag tegen KAA Gent.

Voor coach Marc Brys is elk punt welgekomen, want in de klassering staan alle ploegen nog heel dicht op elkaar. “We waren blij dat we verder bekeren en vooral ook dat er geen verlengingen waren”, zegt Brys op de website van de club. “Het is zaterdag al vroeg dag. Goed dat je dan met tien spelers niet nog meer dan een halfuur extra in de benen hebt.”

“De competitie blijft absoluut belangrijker dan de beker. De ploegen onder ons, buiten Beerschot en Oostende, hebben vorig weekend gewonnen. Het blijft allemaal kort op elkaar staan.”

Het kan voor iedereen nog alle richtingen uit. “Als je vier of vijf punten meer hebt dan sta je ineens op de zesde plaats. Als je enkele wedstrijden op rij verliest dan kom je in de problemen. We moeten zo snel mogelijk punten pakken zodat we een klein beetje kunnen ademen”, besluit Brys.