Goed nieuws voor Racing Genk in aanloop naar de wedstrijd tegen KV Mechelen

Racing Genk is op zoek naar eerherstel na de twee nederlagen tegen Club Brugge. Het kan alvast terug rekenen op één van zijn sterkhouders.

Racing Genk meldt op hun website dat Carlos Cuesta weer helemaal inzetbaar is en is opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. Cuesta viel in de duel tegen West Ham United in de Europa League uit met een blessure, maar is nu weer helemaal fit.

De Colombiaanse international van Racing Genk speelde tot op heden 11 wedstrijden voor Racing Genk dit seizoen. Hij kan terug zorgen voor de defensieve stabiliteit die Racing Genk de laatste weken mist.