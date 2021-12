De Laet duidelijk: "Kan niet wachten tot ze me uitfluiten" en "Dan een week telefoon uit moeten zetten"

Derbykoorts. Dit weekend nemen Beerschot en Antwerp het tegen elkaar op in een voor beide ploegen belangrijk duel. Ritchie De Laet kijkt enorm uit naar de match.

Een duel tussen Beerschot en Antwerp is er altijd eentje om naar uit te kijken. Vorig jaar was er nog Lamkel Zé als matchwinnaar die zich in een lege tribune ging zetten na zijn goal.

En ook dit jaar zou er zomaar weer iets geks kunnen gebeuren in het duel tussen de hekkensluiter en de tweede uit het klassement.

Al wie ni springt ...

"Dit is mijn ploeg", spreekt De Laet nog eens zijn liefde voor Antwerp uit. "Ooit zongen die van Beerschot dat al wie ni springt een rat was. Ik stond mee te springen ... op het veld", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Ik zou me verantwoordelijk voelen als we verliezen. Een derby moet je winnen, ik zou mijn telefoon een week moeten uitzetten bij verlies." En in GvA doet hij er nog een schepje bovenop: "Ik kan niet wachten tot ze me uitfluiten."