Club Brugge leeft weer: "De jongens die Club DNA in zich hebben zijn opgestaan"

Club Brugge heeft zich na het debacle tegen Leipzig herpakt in de matchen tegen Racing Genk, zo stelt Killian Overmeire vast.

De ontgoocheling in de Champions League tegen Leipzig is duidelijk doorgespoeld na de dubbele zege van Club Brugge tegen Racing Genk. Tegen Seraing was het bibberen, maar de nieuwe zege was wel een feit.

“Men heeft het altijd over het DNA van Club, No Sweat, No Glory. Wel, op Genk zijn de jongens die dat DNA in zich hebben – Brandon Mechele, Mats Rits, Charles De Ketelaere, Hans Vanaken – opgestaan”, zegt Killian Overmeire in Sport/Voetbalmagazine.

De relatie tussen de spelers en Philip Clement is dan ook niet op. Zeker ook niet met Vormer. “En dan zet Ruud Vormer dat nog eens extra in de verf, bij zijn invalbeurt, met zo’n enthousiasme en zo’n prestatie. Ik vind het knap hoe hij in die moeilijke periode reageerde, of beter: niet reageerde. Want je hebt hem in de pers niet gehoord. Kortom, Clubs mentale weerbaarheid is er nog.”