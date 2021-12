Michel De Wolf begrijpt het niet: "Bestuur in de fout, een overbodige transfer"

RSC Anderlecht heeft het zeer moeilijk dit seizoen. Vincent Kompany gooide in enkele maanden tijd het roer helemaal om.

Michel De Wolf ziet een opvallende wijziging in de aanpak van Vincent Kompany bij Anderlecht. “Een jaar geleden dacht ik dat Kompany in de fout was gegaan door te veel jonkies uit Neerpede te laten spelen”, zegt De Wolf aan Sport/Voetbalmagazine.

Kompany maakte een bocht van 180 graden. “Hij is van zwart naar wit gegaan, terwijl hij gewoon het juiste evenwicht had moeten zoeken.”

Voor De Wolf is de vraag of Lior Refaelov iets kan bijbrengen aan dit Anderlecht. “Twee of drie jaar geleden, zou ik ja gezegd hebben. Vandaag zeg ik nee. Vooral omdat hij vanuit zijn positie de jongeren niet echt kan begeleiden. Het management ontdekte dat hij einde contract was en ze zijn erop gesprongen. Daar is het bestuur in de fout gegaan, want ik vind het een overbodige transfer.”