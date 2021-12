Evenepoel haalt vergelijking tussen voetbal en wielrennen onderuit: "Voetbal is meer belastend voor je lichaam"

Remco Evenepoel geeft vandaag de aftrap voor Anderlecht-Zulte Waregem. De voormalige jeugdspeler van paars-wit had in een interview met HLN trouwens ook nog iets te zeggen over de vergelijking tussen voetbal en wielrennen.

Er wordt wel eens smalend gedaan over voetballers, die geen drie matchen op een week kunnen spelen. Wielrenners kruipen tijdens grote rondes elke dag hun vélo op. Remco Evenepoel haalt die vergelijking onderuit.

"In de koers kruipen misschien wel meer pure trainingsuren, maar voetbal is dan weer meer belastend voor je lichaam. Je raakt veel sneller geblesseerd. Elke wedstrijd krijg je wel eens een trap tegen je scheenbeen of is er wel een bot dat pijn doet. Op de fiets word je enkel musculair belast. Het is anders. Eerlijk: na anderhalf tot twee uur voetballen was ik echt wel... de nek af", klinkt het in de krant.

Ook de vele geveinsde blessures zorgen voor dat beeld. “Ik ben het daar niet mee eens. Er komt meer kijken bij voetbal dan dat. Mijn voetbaltrainingen waren destijds al zeer lastig. Dus kan ik me voorstellen dat het er op profniveau nóg harder aan toegaat. Wat dat tijdrekken en zo betreft, dat hoort erbij. Ik heb dat ook moeten doen bij de jeugd. Akkoord, er zijn ook spelers die overdrijven. Maar ‘de echte' spelen het spel altijd zo correct mogelijk."