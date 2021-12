"Het kan ook gewoon op een normale manier": deze supporters gaven wél het goede voorbeeld

Het werd een voetbalweekend om snel te vergeten na tal van supportersincidenten. Net op het moment dat Pro League hemel en aarde bewoog om niet achter gesloten deuren te moeten voetballen, lieten enkele minderheden zich van hun kleinste kant zien.

Met de mondmaskerplicht werd niet in elk stadion even strikt omgegaan. Al was dat nog klein bier vergeleken met het gooien van vuurpijlen of het bestormen van het veld. Maar het kan gelukkig ook anders.

Zo bedankten KV Oostende, Anderlecht, KV Kortrijk, STVV en KV Mechelen maandag hun fans voor het strikt naleven van de maatregelen. Het is maar de vraag of zij niet de dupe zullen worden voor de malloten die het afgelopen weekend veel te bont hebben gemaakt.

"Je ziet het: het kan ook gewoon op een normale manier", was de alleszeggende caption bij de Tweet van Malinwa.

Een woord van dank 💛❤️



13.000 supporters, 13.000 maskers 😷

Je ziet het: het kan ook gewoon op een normale manier 🤷



Merci, Kakkers 👏#zetemop #nomatterwhat — KV Mechelen (@kvmechelen) December 6, 2021

Wat een opluchting, eindelijk weer 3 punten!

De publieke opkomst was niet overweldigend maar de aanwezige fans zorgden wél voor een schitterende vocale ondersteuning én dat samen met het naleven van de mondmaskerregels.



Bedankt daarvoor @KustboysKVO , dat smaakt naar meer! pic.twitter.com/nholwmQcgM — KV Oostende (@kvoostende) December 5, 2021

Bedankt om allemaal jullie mondmaskers te dragen afgelopen weekend! 😷👊



Steun de ploeg door de regels te blijven naleven! Samen doen we voort! 🔴⚪#WeDoenVoort pic.twitter.com/K7Nq5jArzr — KV Kortrijk (@kvkofficieel) December 6, 2021

Grand merci. Merci pour votre soutien. Merci om jullie maskers te dragen. Merci pour cet Anderlecht Champion du fond de vos cœurs. 🟣⚪ pic.twitter.com/s2Ax3X4duI — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 6, 2021