Spaanse ref voor Club Brugge in belangrijk CL-duel tegen PSG

Op speeldag zes van de Champions League gaat Club Brugge dinsdag op bezoek bij PSG. Club Brugge moet beter doen dan RB Leipzig tegen Manchester City om na Nieuwjaar in de Europa League uit te komen.

De UEFA duidde alvast de Spanjaard Jesus Gil Manzano aan om de wedstrijd in goede banen te leiden. Manzano (37) floot tot dusver al elf wedstijden in de Champions League, waarin hij 39 gele kaarten trok. De rode kaarten hield hij steevast op zak.

Vorig seizoen was Manzano de ref tijdens Tottenham-Antwerp, in de Europa League. De partij eindigde op een 2-0-nederlaag voor Antwerp, na doelpunten van Vinicius en Lo Celso.

PSG telt acht punten en is ongeacht de uitslagen van dinsdag zeker van plaats twee in Groep A. Club Brugge moet beter doen dan RB Leipzig om alsnog over de Duitsers naar de derde stek in de poule te wippen.