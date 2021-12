Analist beseft dat Club Brugge voor zware opdracht staat, maar: "Club mag de bal niet nóg eens misslaan"

Club Brugge sluit zijn Champions League-campagne dinsdagavond af tegen PSG. De kans op overwintering in de Europa League is klein, maar blauw-zwart moet er in Parijs alles aan doen om de laatste strohalm te grijpen.

Marc Degryse blikt in HLN vooruit op de clash tussen PSG en Club Brugge. "Club Brugge heeft niets te verliezen, want iedereen verwacht een nederlaag van hen. Ik hoop dat Clement voor een herkenbare veldbezetting kiest. Doe gewoon normaal. De voorbij wedstrijden greep Clement terug naar de basis: de 4-3-3." Wie de voorbije wedstrijden aan de kant bleef bij blauw-zwart is Stanley Nsoki, intrinsiek wellicht de beste verdediger van Club Brugge. "In principe moet je hem altijd zetten. Misschien koos Clement de voorbije wedstrijden voor Mechelen om Nsoki te prikkelen. En eerlijk gezegd: Seraing vond zaterdag wel héél makkelijk de ruimte in de rug van Hendry en Mechele." "Los van het resultaat mag Club de bal niet nóg eens misslaan. De drie laatste duels in de Champions League waren toch grote ontgoochelingen", besluit Degryse.





Volg PSG - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.