Lior Refaelov toont zijn waarde bij Anderlecht, maar: "Ik zie hem liever in een centrale rol"

Het kan snel gaan in het voetbal. Lior Refaelov kwam nauwelijks nog aan spelen toe, maar stond de voorbije drie wedstrijden in de basis en scoorde daarin telkens. In Het Nieuwsblad pleit René Vandereycken voor een centrale rol voor de Gouden Schoen.

"Ik zie hem liever vertrekken vanuit een centrale rol dan vanop de flank in een 4-4-2. Dat geldt ook voor Yari Verschaeren trouwens. Centraal hebben ze een grotere radius voor hun acties en moeten ze minder verdedigen. Refaelov doet zijn best in balverlies, maar je ziet dat het zijn sterkte niet is", aldus de voormalige bondscoach. "Bovendien hebben Refaelov en Verschaeren niet de snelheid van een échte flankspeler. Daardoor komen ze vooral naar binnen, wat hun acties een stuk voorspelbaarder maakt." "Het siert Kompany dat hij zich wil aanpassen aan de omstandigheden. Zijn oorspronkelijke veldbezetting was niet deze 4-4-2, maar hij heeft vastgesteld dat dit beter werkt", besluit Vandereycken.