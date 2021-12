Schalke-huurling Man van de Match: "Zijn te goed om te staan waar we staan" en "Bij Schalke kon ik coachwissels niet meer tellen"

Met twee doelpunten was hij bijzonder belangrijk voor Cercle Brugge en dus ook met recht en reden man van de match. "Dit geeft een goed gevoel."

Rabbi Matondo was dé man voor Cercle Brugge op bezoek bij KV Kortrijk: "Dit geeft een goed gevoel na een moeilijke seizoensstart", aldus de dubbele goalgetter van dienst.

"Ik geloof in de kern die we hebben, in de club en in wat we aan het doen zijn. We zijn te goed om te staan waar we nu staan."

Focus

Zelf is de huurling van Schalke 04 helemaal aan de oppervlakte aan het komen, de Vereniging heeft zelfs een aankoopoptie op hem.

"Ik concentreer me nu op Cercle Brugge. Voetbal is onvoorspelbaar, ik schrik nergens nog van. Bij Schalke kon ik de coaches niet meer op één hand tellen, daar was het nog erger."