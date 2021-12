Geluksvogel scoort 46.974 euro met 'over 2,5 doelpunten' bij betFIRST

Op een steenworp afstand van Luik heeft een gelukkige betFIRST speler flink gescoord. Letterlijk. Door in te zetten op maar liefst negen voetbalwedstrijden waarbij over 2,5 goals gescoord moesten worden. Het leverde hem 46.974 euro op met een inzet van 100 euro.

De winnaar had het geluk afgelopen zondag aan zijn zijde. Zo was de tussenstand in Stal Mielec – Wisla Plock nog 1-1 tot Marko Kolar tot de 90 e minuut de 1-2 de winnende goal scoorde. Overige wedstrijden waren o.a. de wedstrijden Benfica – SC Sporting en Union Berlin – RB Leipzig.

Over/Under weddenschappen is een type weddenschap waarbij men inzet op hoeveel doelpunten er gescoord gaan worden op één of meerdere wedstrijden. Deze weddenschappen zijn erg populair bij betFIRST naast de gebruikelijke 1X2 weddenschap. Omdat deze extra entertainment bieden ongeacht wie er wint.