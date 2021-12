Leicester moet noodgedwongen zeven zieke spelers thuislaten voor trip naar Napels

Leicester speelt donderdag zonder zeven zieke spelers tegen Napels. Enkele van hen testten ook positief op corona.

Na Tottenham zit ook Leicester met een stevige ziektegolf binnen te ploeg. "Sommige leden van de staf en spelers hebben de reis naar Napels niet gemaakt. Sommigen van hen zijn positief getest op COVID, anderen voelen zich niet goed, dus hebben we geen risico's genomen,” liet trainer Brendan Rodgers weten.

“We hebben verschillende tests gedaan. We werden 's morgens nog eens getest in het hotel voor we aan boord van de vlucht gingen. We hebben alle mogelijke maatregelen genomen om hier op een zo veilig mogelijke manier aan te komen in land van bestemming, we moeten de wetten en de gezondheidsaspecten hier respecteren.”

Leicester staat in Groep C op kop met acht punten. Napoli en Spartak Moskou volgen op 7 punten. Legia Warschau sluit de groep met 6 punten. Alles is dus nog mogelijk.