Oud-bondscoach ferm richting club uit G5: "Ze hebben het simpelweg niet in huis"

René Vandereycken is een man met een mening. En die laat hij dan ook graag horen, ook als het gaat over de topclubs. Al gaat het niet bij iedereen even goed.

"Vroeger zou je verwachten dat Standard in eigen huis tegen Charleroi altijd de betere ploeg zou zijn, maar dit Standard heeft te weinig kwaliteit om zijn naam en reputatie waar te maken", aldus René Vandereycken in Het Nieuwsblad. Kwaliteit "Vorig seizoen teerden ze iets te veel op de technische vermogens met spelers als Carcela, Lestienne en Amallah." "Nu zie je te veel onzuiverheden. Ze zouden altijd moeten meedoen voor play-off 1, maar deze ploeg heeft het zowel qua techniek als qua strijd eenvoudigweg niet in huis."