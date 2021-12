Routinier laat Manchester City in de steek tegen RB Leipzig: "Laat ons hopen dat hij hieruit leert"

Met de nederlaag kon Pep Guardiola best leven, maar het feit dat net zijn meest ervaren speler zich zo liet ringeloren, zat de Catalaan erg dwars. Met nog tien minuten te spelen trapte Kyle Walker Leipzig-speler André Silva wild aan. De ref was onverbiddelijk en toonde de Engelse verdediger een rode kaart.

"Kyle Walker is an important player for us and it is unnecessary to lose him like this. I hope he learns from this. The red card hurts us, especially for the round of 16. It's a red card, definitely. I'm not coming here to say what happened in the dressing room." Pep Guardiola pic.twitter.com/927hhICHuA