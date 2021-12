Tottenham Hotspur zit met een 'serieus probleem': "Waarom moeten wij dit risico nemen?"

Tottenham heeft te kampen met een heuse corona-uitbraak. De teller staat intussen op dertien positieve gevallen, zo gaf Antonio Conte woensdagmiddag aan op een persconferentie. Liefst acht spelers zijn besmet en zitten in quarantaine.

De Italiaanse manager van Tottenham gaf woensdag aan dat er acht spelers en vijf stafleden in quarantaine zitten. De schrik voor nog meer besmettingen zit er dan ook goed in bij Conte. "Iedereen is bang. Ik stel me echt de vraag of we dit risico moeten lopen. Deze mensen hebben gezinnen!"

"Vandaag hadden we twee nieuwe positieve gevallen. En morgen? Misschien ik? Beter dat dan nóg een speler. Elke dag komen er besmettingen bij. Het is een serieus probleem."

Donderdag moet Tottenham overigens vol aan de bak tegen Stade Rennes, dat al zeker is van groepswinst in Groep G van de Conference League. Bij winst zijn Conte en co zeker van kwalificatie voor de volgende ronde, zoniet zijn de Spurs afhankelijk van het resultaat van Vitesse tegen Mura.

Stand

1. Stade Rennes 5-11

2. Tottenham 5-7

3. Vitesse 5-7

4. Mura 5-3