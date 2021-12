Opvallend: dit is de reden waarom Noa Lang naar Italië trok...

Het was een stressvol moment voor de Club Bruggesupporters toen ze hun sterspeler Noa Lang op het vliegtuig zagen zitten met zijn zaakwaarnemer na de wedstrijd op PSG. Nu is de reden van hun vliegreis ook duidelijk.

Na de Champions Leaguewedstrijd van Club Brugge op het veld van PSG kregen de spelers van blauw-zwart een dagje vrij op woensdag. Op het Instagramverhaal van Bart Baving, de zaakwaarnemer van Noa Lang, was de Nederlandse sterspeler van Club Brugge te zien in een vliegtuig. De Brugse fans vreesden al dat Lang in het buitenland ging onderhandelen over een mogelijke transfer, maar niets blijkt minder waar te zijn.

Volgens Het Nieuwsblad wou Noa Lang de Champions Leaguewedstrijd Atalanta-Villarreal bijwonen. Teun Koomeiners, die ook voor Oranje speelt, zou spelen in die wedstrijd en wordt ook begeleid door Baving. Lang wou ook van de gelegenheid gebruik maken om meteen een contract te tekenen met een nieuwe schoenensponsor. Het reisje draaide af op een sisser, want de wedstrijd werd door hevige sneeuwval naar vandaag verplaatst.