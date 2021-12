Toch nog een lichtpunt in de Europese campagne van Club Brugge: "Hij heeft doorbraak gekend"

Het moet allemaal kommer en kwel zijn nu Club Brugge in de Champions League uitgeschakeld is. De campagne had hoe dan ook een meerwaarde.

Sportief gezien hebben enkele spelers de nodige progressie gemaakt door deze groepsfase van de Champions League af te werken. “Vanaken is voor mij, zonder twijfel, de man van de hele campagne”, zegt analist Marc Degryse. “Hij heeft de helft van de doelpunten gemaakt, er waren zijn vijf CL-wedstrijden op rij met een doelpunten en hij kwam aan de oppervlakte bij de Rode Duivels. Vanaken is de man die Europees zijn definitieve doorbraak heeft gekend.” Ook Gilles Mbiye Beya kan zich daarin vinden. “Vanaken heeft gewoon het beste kalenderjaar gekend bij Club. Niemand anders was zo consistent. De Ketelaere en Lang hadden wel eens een offday, de verdediging slikte te veel goals... Vanaken daarentegen was heel constant.”