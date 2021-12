📷 Westerlo kan voorsprong niet verder vergroten, duel tegen RWDM afgelast vrijdagavond

Koning Winter is in het land en dat heeft meteen zijn effect op het voetbal.

In Vlaanderen valt het allemaal nog goed mee met de winterse neerslag, maar in de andere landsdelen is er wel al sneeuw gevallen.

In Molenbeek heeft het blijkbaar te hard gesneeuwd waardoor de wedstrijd tussen RWDM en Westerlo in 1B vrijdagavond afgelast is.

Westerlo wou op bezoek bij RWDM de voorsprong op de tweede plaats nog wat extra vergroten. Waasland-Beveren, RWDM en Deinze staan gelijk tweede met 13 punten achter op Westerlo.