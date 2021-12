Antwerp gefileerd: "Hoop dat Nainggolan nu echt vertrokken is" en "Van deze drie had ik meer verwacht"

Jelle Van Damme speelde in het verleden nog voor Antwerp, maar hij ziet nu een heel ander team functioneren. Eentje dat elk jaar aan het groeien is en de opmars verder zet.

"Antwerp is blijven groeien. Sportief hebben ze in hun eerste jaren misschien grotere stappen gezet, maar ze zetten hun opmars geleidelijk aan verder", beseft Jelle Van Damme in Het Laatste Nieuws.

"De stappen die ze nu nog moeten zijn, zijn minder evident. Dat spreekt voor zich. En nu komt Haroun nog terug, belangrijk volgens mij om de mayonaise echt te doen pakken."

Fundamenten

"De fundamenten zijn goed. Ik hoop voor Nainggolan dat hij nu ook vertrokken is. Het is een goede gast en een geweldige shotter."

Enkele andere nieuwkomers vallen wel een beetje tegen voor Van Damme: "Ze hebben er veel miljoenen ingestoken en Frey doet het goed, maar van Fischer, Balikwisha en Samatta had ik meer verwacht. Maar dat kan nog komen natuurlijk."