Jelle Van Damme stond dicht bij terugkeer naar ex-club: "Hij heeft het nooit voor me gehad, daarom is het afgesprongen"

Jelle Van Damme is dezer dagen vooral actief als analist voor Eleven Sports, maar het had zomaar anders kunnen lopen.

Deze zomer waren er contacten tussen Standard en Van Damme. "Op momenten als vorig weekend denk ik dat ze me nog wel hadden kunnen gebruiken in de kleedkamer", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Nicaise?

"En afgelopen zomer waren er contacten. Ze zochten een 'type Van Damme' om de boel af en toe op scherp te zetten."

Toch is het feest en de transfer niet doorgegaan: "Neen, ik denk dat het afsprong omdat Nicaise er toen nog zat. Hij heeft het nooit voor me gehad."