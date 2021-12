Ook in Frankfurt loopt het mis: UEFA legt Antwerp en Frankfurt sanctie op voor fans die zich misdroegen in tribune

De Europese voetbalbond UEFA heeft haar sanctie klaar voor Eintracht Frankfurt en Antwerp nadat de supporters zich hebben misdragen in Duitsland.

In de heenwedstrijd op de Bosuil ging het al grondig mis in de tribunes, verschillende supporters raakten slaags met elkaar. In de terugwedstrijd kookten de potjes eveneens over.

Anders dan Antwerp, stoot Frankfurt wel door naar de achtste finales van de Europa League. Ze zullen het daar wel moeten doen zonder vol stadion want de club krijgt een gedeeltelijk stadionverbod opgedragen door de UEFA. Antwerp mag dan weer geen fans meenemen naar de volgende Europese verplaatsing. Beide clubs moeten eveneens €30.000 euro boete betalen.