Jürgen Klopp weet wie zijn opvolger kan worden en dat is voor niemand een verrassing

Jürgen Klopp zit goed bij Liverpool, maar niets duurt voor altijd. De Duitser weet ook dat hij op een dag zal vertrekken en hij weet ook wie er dan zal klaarstaan.

Het zal voor niemand een verrassing zijn dat hij denkt aan Steven Gerrard. Daar heeft hij zelfs geen enkele twijfel over.

"Ik denk dat dat zal gebeuren. Absoluut. Het enige is, wanneer is het juiste moment? We hebben gezien wat er met Frank Lampard is gebeurd bij Chelsea. Stevie doet het momenteel heel goed. Hij is een jonge manager, dus de vraag is niet of hij het kan, maar hoe snel hij het zal willen doen', vertelde de Duitse manager aan de journalisten.

Zaterdag (16.00 uur) keert Gerrard terug naar Anfield als hoofdcoach van Aston Villa. Een moment dat voor de legende van de Mersey-club belooft rijk te worden aan emoties.