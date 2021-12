Van Damme neemt géén blad voor de mond: "Niet Venanzi, maar zij zijn verantwoordelijk voor situatie bij Standard"

Standard won afgelopen weekend dan wel bij Antwerp FC, maar de kans is onbestaande dat de Luikenaren dit seizoen nog zullen meespelen om de titel. Jelle Van Damme wil echter Bruno Venanzi niet met de vinger wijzen.

Het hart van Jelle Van Damme kleurt nog steeds rood en wit. Niet alleen de clubkleuren van Antwerp FC, maar ook van Standard. “Er is zelfs gepraat over een terugkeer”, aldus de voormalige Rode Duivel in Het Laatste Nieuws. “Ik ben ervan overtuigd dat ik een meerwaarde zou betekenen voor de groep, maar het moment was niet goed.”

“Ik weet niet of Bruno Venanzi dit nog rechtgetrokken zal krijgen”, oordeelt Van Damme over de huidige malaise in de Vurige Stede. “Maar ik heb wel met hem te doen. Hij wil het beste voor de club. De grond van het probleem gaat terug naar de mensen die deze selectie hebben samengesteld.”

© photonews

Van Damme blijft de voorzitter van de Rouches steunen. “Ik vermoed dat Alexandre Grosjean, Benjamin Nicaise en Michel Preud’homme verantwoordelijk zijn voor deze kern. Ze hebben te veel spelers gehaald die niet het DNA van Standard hebben. Hopelijk kan het seizoen nog gered worden, maar het kan ook snel de andere kant opgaan. Eens het schip aan het zinken is…”