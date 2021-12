Kompany moest op het einde nog even ingrijpen en Hoedt terechtwijzen: "In die momenten grijp ik terug naar het plan, discipline moet er zijn"

Een gave prestatie van Anderlecht op het veld van Seraing. Maar op het einde liep het bijna nog even mis, maar Vincent Kompany greep snel in. Bij de penalty van Benito Raman leek er wat discussie te ontstaan.

Raman was goed ingevallen en had al een assist afgeleverd op Ait El Hadj. Hij versierde daarna zelf een penalty, maar Wesley Hoedt was er als de kippen bij om de bal op te pakken en klaar te leggen op de penaltystip. Raman keek naar de bank, maar Kompany stond al te roepen dat Hoedt het aan hem moest laten. De Nederlandse verdediger deed dat eerst met tegenzin, maar kon er vrij snel om lachen.

"We zijn een ploeg van het collectief", verklaarde Kompany later. "Spelvreugde staat hoog in het vaandel, maar er zijn ook lijstjes voor penalties, vrije trappen, stilstaande fases... In die momenten ben ik misschien wel diegene die teruggrijpt naar het plan. Discipline moet er ook zijn. Dat is een goeie gewoonte naar de toekomst toe", knipoogde hij.