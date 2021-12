Thomas Vermaelen vertrekt bij Vissel Kobe: Japanse club gaat contract van onze landgenoot niet verlengen

Thomas Vermaelen verlaat Vissel Kobe. Het is nog niet duidelijk wat de volgende uitdaging van onze landgenoot zal worden, maar Vissel Kobe heeft op Twitter laten weten dat de verdediger zal vertreken bij de club.

Het contract van Vermaelen wordt namelijk niet verlengd. Vermaelen speelde 57 wedstrijden voor de Japanse club en was daarin goed voor één doelpunt en twee assists. In februari zal de verdediger als vrije speler op zoek kunnen gaan naar een nieuwe club.

ありがとう、フェルマーレン!

神戸でのあなたの勇姿を忘れません。



Thank you for everything, Thomas Vermaelen!#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/yNpjswxYmU