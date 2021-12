Dejan Veljkovic praat vanavond in Pano over voetbalschandaal: "Hij is geen slachtoffer"

De vroegere Servische voetbalmakelaar Dejan Veljkovic komt vanavond in Pano op Eén aan het woord over het voetbalschandaal.

Operatie Zero is één van de meest spraakmakende dossiers in ons land. Veljkovic is de eerste spijtoptant die in ruil voor strafvermindering spreekt over de zwarte boekhoudingen in het voetbal.

Vanavond om 21.40 uur spreekt hij in het programma Pano op Eén. "Ik heb meegedaan in het systeem, dat is een fout van mij", zegt Veljkovic in Pano. "Maar ik ben niet de enige. Spelers, trainers, managers en clubbestuurders hebben mij gevraagd of ik kon helpen met zwartgeldconstructies."

Peter Vandenbempt heeft de reportage al gezien. “Hij presenteert zich graag als het grote slachtoffer van het systeem. Dat is zijn insteek van het verhaal. Naar eigen zeggen draaide Veljkovic mee in een systeem dat al bestond. En de enige mogelijkheid om te overleven was er zelf ook in meedraaien", zegt Vandenbempt op Sporza.

"Maar dat strookt volgens mijn info niet met de waarheid. Naar mijn mening is Veljkovic geen slachtoffer, maar een zeer actieve medespeler in het systeem. De spilfiguur? Dat laat ik in het midden. Maar hij heeft sowieso in een actieve en pro-actieve rol constructies opgezet.”