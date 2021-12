Hoe gaat relatie tussen Vormer en Clement evolueren? "Het is eigenlijk naar de knoppen tussen die twee"

Philippe Clement heeft aanvoerder Ruud Vormer nu ook in de competitie op de bank gezet. Een riskante zet volgens de analisten van dienst, want de Nederlander is nog steeds enorm populair bij de fans.

Franky Van der Elst ziet de brokken niet meer gelijmd worden. “Het is eigenlijk naar de knoppen. Het komt nooit meer helemaal goed tussen die twee”, aldus Van der Elst in Het Nieuwsblad. “Wat nu nog rest, is een professionele ­samenwerking, waar de hartelijkheid uit verdwenen is. Vormer is zeer populair. Als het even wat minder gaat, wordt er vanuit het publiek om hem geroepen. Voor Clement is dat vervelend, maar ik heb het gevoel dat hij daar wel mee om kan gaan. Tot het einde van het seizoen moeten ze door. Nadien hangt alles ervan af wie er nog is en wie niet.”

Hugo Broos deed indertijd iets gelijkaardigs met Pär Zetterberg bij Anderlecht. Het kostte hem uiteindelijk zijn kop. “Zolang er resultaten blijven volgen, smeult dat slechts. Maar stel nu dat hij niet speelt tegen Anderlecht en Club verliest? Wordt er straks verloren zonder Vormer, dan laait zoiets weer op. Dan springt de pers erop, heb je journalisten die pro-Vormer zijn, zoals destijds Zetterberg ook zijn mannetjes had."